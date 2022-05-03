"Арсенал" нацелился на шотландского таланта



Фото: твиттер Аарона Хики/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к шотландскому защитнику "Болоньи" Аарону Хики, сообщает Football London.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Хики провел за "Болонью" 33 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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