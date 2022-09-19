"Арсенал" нацелился на основного хавбека "Ювентуса"

Фото: твиттер Мануэля Локателли/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику туринского "Ювентуса" и сборной Италии Мануэля Локателли, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста летом 2023 года. "Юве" может согласиться на продажу игрока только в случае солидного предложения.

В нынешнем сезоне 24-летний Локателли провел за "Ювентус" шесть матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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