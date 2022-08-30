"Арсенал" может заплатить 25 млн евро за таланта "Шахтера"

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" хочет купить полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро плюс бонусы. Переговоры проходят положительно и могут завершиться успешно до закрытия летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" два матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Не пропустите: Суперфеерия "Ливерпуля", победы "Арсенала", "Ман Сити" и "МЮ": результаты 4-го тура АПЛ. | https://dailysports.net