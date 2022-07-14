"Арсенал" может купить защитника "Шахтера"

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"Арсенал" может купить защитника "Шахтера"

Фото: твиттер Николая Матвиенко/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николаю Матвиенко, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Аякс" и "Фейеноорд".

В прошлом сезоне 26-летний Матвиенко провел за "Шахтер" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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