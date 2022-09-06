"Арсенал" летом хотел купить форварда "Барселоны"
Фото: твиттер Феррана Торреса\Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" пытался подписать контракт с нападающим "Барселоны" Ферраном Торресом минувшим летом.
Как пишет британская пресса, "канониры" предложили за футболиста € 30 млн.
На такое предложение испанцы ответили отказом.
В 29 матчах за испанскую команду в прошлом сезоне на счету нападающего семь голов и шесть результативных передач.
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