"Арсенал" летом хотел купить форварда "Барселоны"

Фото: твиттер Феррана Торреса\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" пытался подписать контракт с нападающим "Барселоны" Ферраном Торресом минувшим летом.

Как пишет британская пресса, "канониры" предложили за футболиста € 30 млн.

На такое предложение испанцы ответили отказом.

В 29 матчах за испанскую команду в прошлом сезоне на счету нападающего семь голов и шесть результативных передач.

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