"Арсенал" купил одного из лидеров "Порту"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Полузащитник "Порту" Фабиу Виейра перешел в "Арсенал", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Виейра выступал за "Порту" с 2020 года. Всего он провел за клуб 76 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 18 результативных передач. 2-кратный чемпион Португалии, победитель Юношеской лиги УЕФА.

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