"Арсенал" купил бразильца Маркиньоса

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"Арсенал" купил бразильца Маркиньоса

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Арсенала" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Сан-Паулу" Маркиньоса Винисиуса

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Футболист заключил с английским клубом долгосрочный контракт.

19-летний Маркиньос выступал за "Сан-Паулу" с 2021 года. Всего он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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