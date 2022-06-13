"Арсенал" купил бразильца Маркиньоса

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Арсенала" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Сан-Паулу" Маркиньоса Винисиуса.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. Футболист заключил с английским клубом долгосрочный контракт.

19-летний Маркиньос выступал за "Сан-Паулу" с 2021 года. Всего он провел за клуб 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда. | https://dailysports.net