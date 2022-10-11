"Арсенал" хочет купить воспитанника "Барселоны"

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"Арсенал" хочет купить воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер Феррана Жуджлы/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Брюгге" Феррану Жутгле, сообщает todofichaes.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

23-летний Жутгла является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Брюгге" 14 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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