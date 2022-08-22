"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Вулверхэмптона"

Фото: твиттер Педру Нету/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Педру Нету, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы ведут переговоры уже больше месяца. Впрочем, купить хавбека будет непросто, так как "волки" не хотят его продавать, а "канониры" не готовы платить большую сумму.

В нынешнем сезоне 22-летний Нету провел за "Вулверхэмптон" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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