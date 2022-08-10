"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Милана"

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"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Милана"

Фото: твиттер Сандро Тонали/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Милана" и сборной Италии Сандро Тонали, сообщает CalcioMercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы не хотят расставаться с игроком, но могут согласиться продать его за 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний Тонали провел за "Милан" 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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