"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Айнтрахта"

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"Арсенал" хочет купить одного из лидеров "Айнтрахта"

Фото: твиттер Йеспера Линдстрема/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Дании Йесперу Линдстрему, сообщает Get German Football News.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера игрока может составить порядка 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Линдстрем провел за "Айнтрахт" 10 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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