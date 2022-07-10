"Арсенал" хочет купить лидера "Лиона"

Фото: твиттер Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Лиона" Лукасу Пакета, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать высокая стоимость бразильца, так как "Лион" оценивает его в 65 миллионов евро плюс бонусы. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется ПСЖ.

В прошлом сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" 43 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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