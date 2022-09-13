"Арсенал" хочет купить хавбека сборной Бельгии

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"Арсенал" хочет купить хавбека сборной Бельгии

Фото: твиттер Юри Тилеманса/Автор неизвестен

"Арсенал" хочет купить полузащитника "Лестера" и сборной Бельгии Юри Тилеманса в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, на приобретении футболиста настаивает главный тренер "канониров" Микель Артета. Контракт игрока с "лисами" истекает через год, поэтому "Лестер" может продать его в январе, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

В нынешнем сезоне 25-летний Тилеманс провел за "Лестер" семь матчей, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу.

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