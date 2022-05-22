"Арсенал" хочет двух футболистов "Барселоны"

Фото: твиттер Депая\Автор неизвестен

"Арсенал" намерен серьезно усилить состав грядущим летом.

Как сообщает издание Sport, нападающий Мемфис Депай и защитник Самуэль Умтити серьезно заинтересовали скаутов лондонского клуба.

По информации источника, "канониры" готовы выложить 25 миллионов евро за двух футболистов суммарно, однако перед трансферами с игроками необходимо также согласовать личные контракты.

В нынешнем сезоне Депай сыграл в 27 матчах Ла Лиги, в которых забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Умтити принял участие всего в одном матче.

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