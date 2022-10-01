"Арсенал" готовит трансфер защитника "Ювентуса"

Фото: твиттер Мануэля Локателли\Автор неизвестен

"Арсенал"в ближайшие два трансферных окна надеется подписать защитника "Ювентуса" Мануэля Локателли.

Как сообщает Calciomercato.com, 24-летний Локателли является одной из основных целей "канонирова".

Игрок сборной Италии перебрался в Турин летом 2021 года, перейдя из "Сассуоло" на правах двухгодичной аренды с правом выкупа (с обязательными условиями).

В текущем сезоне он сыграл в шести матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

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