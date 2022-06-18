"Арсенал" готовит рекордный трансфер для клуба

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"Арсенал" готовит рекордный трансфер для клуба

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" надеется подписать этим летом нападающего "Наполи" Виктора Осимхена.

За футболиста клуб предложил рекордную для себя сумму, о чем сообщает Football.London.

Источник пишет, что "канониры" предложили неаполитанцам € 98 млн за нигерийского нападающего и сейчас ждут их ответа.

Звездный африканец в прошлом сезоне провел за команду 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. 

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