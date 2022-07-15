"Арсенал" готов заплатить за Зинченко внушительную сумму

Теги манчестер ситиалександр зинченкоарсенал лондон

"Арсенал" готов заплатить за Зинченко внушительную суммуФото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" начал переговоры с "Манчестер Сити" по трансферу 25-летнего украинского защитника Александра Зинченко.

По данным источника, "горожане" готовы продать Зинченко, но по "правильной цене".

Речь идет о сумме приближенной к 35 миллионам фунтов.

В то же время "Манчестер Сити" надеется подписать на место украинца Марка Кукурелью из "Брайтона".

В минувшем сезоне 25-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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