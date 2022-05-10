"Арсенал" готов продлить контракт с Эль-Ненни

Фото: твиттер Эль-Ненни\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" готов продлить контракт полузащитника сборной Египта Мохамеда Эль-Ненни, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, стороны уже начали переговоры о новом соглашении. Отмечается, что сам игрока будет только рад продолжить свои выступления в составе "канониров".

Сообщается, что главная деталь, которую осталось согласовать с агентом игрока – срок контракта. Есть два варианта: соглашение на 2 года или на 1 год с возможностью продления еще на сезон.

В нынешнем сезоне АПЛ египетский футболист сыграл в 11 матчах, в которых отдал две результативные передачи.

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