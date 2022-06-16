"Арсенал" договорился о переходе одного из лидеров "Порту"

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"Арсенал" договорился о переходе одного из лидеров "Порту"

Фото: твиттер Фабиу Виейры/Автор неизвестен

Полузащитник "Порту" Фабиу Виейра перейдет в "Арсенал", сообщает журналист Педру Сепульведа в своем твиттере.

По сведениям источника, клуба уже обо всем договорились. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро без учета бонусов. В ближайшее время хавбек прилетит в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

В минувшем сезоне 22-летний Виейра провел за "Порту" 39 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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