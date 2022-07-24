"Арсенал" - "Челси" - 4:0 (видеообзор)
Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен
"Арсенал" в товарищеском матче разгромил "Челси" со счетом 4:0.
Победу "канонирами" принесли голы Габриэла Жезуса, Мартина Эдегора, Букайо Сака и Альберта Локонги.
"Арсенал" – "Челси" - 4:0 (2:0)
Голы: Жезус 15 - 1:0, Мартинелли, 36 - 2:0, Сака, 66 - 3:0, Локонга, 90+2 - 4:0
"Арсенал": Рамсдэйл (Тернер, 73), Уайт (Седрик, 73), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тавареш, 46), Парти (Эльнени, 73), Джака (Мэйтленд-Найлз, 79), Сака (Маркиньос, 79), Эдегор (Локонга, 79), Мартинелли (Пепе, 73), Жезус (Нкетиа, 57).
"Челси": Менди, Джеймс (Хадсон-Одои, 73), Чалоба (Сарр, 45), Силва (Кулибали, 73), Эмерсон (Аспиликуэта, 46), Галлахер (Алонсо, 46), Жоржиньо (Ампаду, 73), Маунт (Зиеш, 64), Стерлинг (Пулишич, 46), Хаверц (Батшуайи, 64), Вернер (Ковачич, 46).
Видеообзор матча
Не пропустите: "Бавария" – "Манчестер Сити" - 0:1 (видеообзор). | https://dailysports.net
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 июля
-
Депаю грозит попадание в глухой запас "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу защитника "Интера"
-
Хави придумал новую позицию для де Йонга
-
Украина проиграла в финале ЧМ по футзалу среди студентов
-
"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить лидера "Лацио"
-
Тухель назвал причину разгромного поражения "Челси" от "Арсенала"
-
Феерии "Спартака" и "Зенита", крупные победы ЦСКА и "Динамо": результаты 2-го тура РПЛ
-
"Локомотив" на 94-й минуте спасся от поражения в матче с "Ростовом"
-
Агаларов принес "Ахмату" первую победу в РПЛ
-
Баринов может перейти в "Валенсию"
-
Бистрович перешел из ЦСКА в итальянский клуб
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 60 млн евро за одного из лидеров "Аякса"
-
Клопп назвал цели "Ливерпуля" на следующий сезон
-
"Ювентус" перевел Рабьо в молодежную команду
-
"Арсенал" - "Челси" - 4:0 (видеообзор)
-
"Иная порода". Ибрагимович похвастался крутым прессом (фото)
-
Гвардиола назвал причину ухода из "Манчестер Сити" Зинченко, Жезуса и Стерлинга
-
"Интер" договорился о продлении аренды Лукаку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18