"Арсенал" - "Челси" - 4:0 (видеообзор)

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"Арсенал" - "Челси" - 4:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

"Арсенал" в товарищеском матче разгромил "Челси" со счетом 4:0.

Победу "канонирами" принесли голы Габриэла Жезуса, Мартина Эдегора, Букайо Сака и Альберта Локонги.

"Арсенал" – "Челси" - 4:0 (2:0)
Голы: Жезус 15 - 1:0, Мартинелли, 36 - 2:0, Сака, 66 - 3:0, Локонга, 90+2 - 4:0

"Арсенал": Рамсдэйл (Тернер, 73), Уайт (Седрик, 73), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тавареш, 46), Парти (Эльнени, 73), Джака (Мэйтленд-Найлз, 79), Сака (Маркиньос, 79), Эдегор (Локонга, 79), Мартинелли (Пепе, 73), Жезус (Нкетиа, 57).

"Челси": Менди, Джеймс (Хадсон-Одои, 73), Чалоба (Сарр, 45), Силва (Кулибали, 73), Эмерсон (Аспиликуэта, 46), Галлахер (Алонсо, 46), Жоржиньо (Ампаду, 73), Маунт (Зиеш, 64), Стерлинг (Пулишич, 46), Хаверц (Батшуайи, 64), Вернер (Ковачич, 46).

Видеообзор матча

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