"Арсенал" – "Астон Вилла" - 2:1 (видеообзор)

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"Арсенал" – "Астон Вилла" - 2:1 (видеообзор)

Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен

"Арсенал" на своем поле в рамках 5-го тура АПЛ обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1.

Победный гол за "канониров" забил Луис в середине второго тайма.

"Арсенал" лидирует в АПЛ после пяти побед подряд.

"Арсенал" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Жезус, 30 - 1:0, Дуглас Луис, 74 - 1:1, Мартинелли, 77 - 2:1

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 64), Габриэл, Салиба, Тирни, Джака, Эдегор (Смит-Роу, 81), Локонга, Сака (Холдинг, 88), Габриэл Жезус (Нкетиа, 88), Мартинелли.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Мингз, Конса, Динь, Макгинн (Дуглас Луис, 73), Камара (Ингз, 83), Рэмзи, Буэндиа (Коутиньо, 73), Уоткинс, Бэйли.

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