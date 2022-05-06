"Арминия" проиграла "Бохуму" в матче Бундеслиги

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"Арминия" проиграла "Бохуму" в матче Бундеслиги

Фото: твиттер "Бохума"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Германии "Арминия" на выезде проиграла "Бохуму" со счетом 1:2 и вылетела в низший дивизион.

Победу хозяевам принесли гол Себастьяна Польтера и автогол Джорджа Белло. В составе гостей отличился Йоаким Нильссон.

"Бохум", набрав 42 очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Арминия" с 27 очками осталась в зоне вылета на 17-й позиции.

"Бохум" – "Арминия" - 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: Польтер, 21 - 1:0, Нильссон, 35 - 1:1, Белло, 89 (автогол) - 2:1

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Машович, Ляйтш, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Теше, 73), Польтер (Локадия, 68), Асано (Блум, 84), Пантович (Левен, 84), Хольтманн (Цоллер, 73).

"Арминия": Ортега, де Медина, Нильссон, Рамуш, Барретт-Лаурсен (Белло, 77), Виммер, Окугава (Индже, 77), Притль, Шопф (Хак, 86), Кастро (Василиадис, 67), Крюгер (Зерра, 46).

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