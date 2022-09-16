Армения назвала состав на матчи с Украиной и Ирландией в Лиге наций

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Армения назвала состав на матчи с Украиной и Ирландией в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Армении/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Армении под руководством Хоакина Капарроса огласил список из 25 футболистов, которые могут принять участие в предстоящих матчах Лиги наций с командами Украины (24 сентября) и Ирландии (27 сентября).

Вратари: Давид Юрченко, Станислав Бучнев (оба - "Пюник"), Арсен Бегларян ("Урарту").

Защитники: Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (оба – "Анортосис", Кипр), Андре Чалишир ("Силькеборг", Дания), Жорди Арарат ("Индепендьенте Медельин", Колумбия), Тарон Восканян ("Алашкерт"), Грай Мкоян ("Арарат"), Жирайр Маргарян ("Урарту"), Акоп Акопян, Степа Мкртчян (оба – "Арарат-Армения").

Полузащитники/нападающие: Хорен Байрамян ("Ростов"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Эдгар Бабаян ("Раннерс", Дания), Тигран Барсегян ("Слован", Словакия), Ваан Бичахчян ("Погонь", Польща), Лукас Селараян ("Коламбус Крю", США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба - "Пюник"), Артак Григорян ("Алашкерт"), Карен Мурадян ("Арарат- Армения"), Сергей Мкртчян ("Урарту"), Сероб Галстян ("Арарат").

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