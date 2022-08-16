Ари может вернуться в Россию

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Жена бразильского форварда Ари Наталья Грызлова считает, что футболист ещё может вернуться играть в Россию.

Напомним, что 36-летний Ари играл в России за "Спартак", "Краснодар" и "Локомотив".

"Возвращение Ари в Россию? Не исключаю. Были мысли, что вернёмся в Россию, которую Ари очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем. Вообще жизнь непредсказуема. Если бы мне 15 лет назад сказали, что у меня будет муж иностранец и я перееду жить в другую страну, то я бы рассмеялась в лицо», — сказала Грызлова в эксклюзивном интервью "Чемпионата".

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