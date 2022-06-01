Аргентина разгромила Италию в матче за Суперкубок мира

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Аргентина разгромила Италию в матче за Суперкубок мира

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

В матче за Суперкубок мира сборная Аргентины разгромила национальную команду Италии со счетом 3:0 и стала обладателем трофея.

Победу аргентинцам принесли голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы.

Италия - Аргентина - 0:3 (0:2)
Голы: Мартинес, 28 - 0:1, Ди Мария, 45+1 - 0:2, Дибала, 90+5 - 0:3

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Лаццари, 46), Эмерсон (Бастони, 77), Жоржиньо, Пессина (Спинаццола, 62), Барелла, Распадори, Бернардески (Локателли, 46), Белотти (Скамакка, 46).

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Молина, Ромеро (Пеццелла, 84), Родригес, де Пауль (Паласиос, 76), Ло Чельсо (Дибала, 90+1), Ди Мария (Гонсалес, 90+1), Месси, Мартинес (Альварес, 84).

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