Аргентина разгромила Гондурас, Месси оформил дубль
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
Сборная Аргентины крупно обыграла Гондурас в товарищеском матче.
Игра состоялась в Майами и завершилась со счетом 3:0.
В составе аргентинцев два гола забил Лионель Месси, а также один мяч забил Лаутаро Мартинес.
В следующем матче Аргентина сыграет с Ямайкой — 28 сентября.
Аргентина - Гондурас - 3:0 (2:0)
Голы: Мартинес, 16 - 1:0; Месси, 45+2 - с пенальти - 2:0; Месси, 69 - 3:0.
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