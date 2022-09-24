Аргентина разгромила Гондурас, Месси оформил дубль

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Сборная Аргентины крупно обыграла Гондурас в товарищеском матче.

Игра состоялась в Майами и завершилась со счетом 3:0.

В составе аргентинцев два гола забил Лионель Месси, а также один мяч забил Лаутаро Мартинес.

В следующем матче Аргентина сыграет с Ямайкой — 28 сентября.

Аргентина - Гондурас - 3:0 (2:0)

Голы: Мартинес, 16 - 1:0; Месси, 45+2 - с пенальти - 2:0; Месси, 69 - 3:0.

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