Арендованный "Зенитом" Мантуан получил травму в бразильском клубе

Бразильский полузащитник "Коринтианса" Густаво Мантуан, который в новом сезоне будет играть за "Зенит" на правах аренды, получил травму.

Игрока заменили в матче Кубка Либертадорес против "Бока Хуниорс" в начале второго тайма.

Интересно, что обе встречи стадии 1/8 финала завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти победу со счётом 6:5 одержал бразильский клуб, который вышел в четвертьфинал турнира.

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