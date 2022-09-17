Арендованный у "Барселоны" звездный защитник остается в запасе "Лечче"

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Арендованный у "Барселоны" звездный защитник остается в запасе "Лечче"

Защитник итальянского "Лечче" Самюэль Умтити, который был арендован летом у "Барселоны", еще не сыграл ни минуты за новую команду.

Вчера француз остался в запасе итальянской команды на 5-й матч подряд.

Таким образом, звездный футболист не выходил на поле с 12 декабря.

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