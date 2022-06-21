Фото: твиттер Арды Турана/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной Турции, "Барселоны" и "Атлетико" Арда Туран завершил карьеру игрока, сообщает Fanatik.

35-летний футболист получит должность в спортивном департаменте стамбульского "Галатасарая".

В составе сборной Турции Туран становился серебряным призером Средиземноморских игр (2005) и бронзовым призером чемпионата Европы (2008).

За главную команду страны он провел 100 матчей и забил 16 голов.

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