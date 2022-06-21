Арда Туран завершил карьеру игрока

Теги барселонаарда турантурция

Арда Туран завершил карьеру игрока

Фото: твиттер Арды Турана/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной Турции, "Барселоны" и "Атлетико" Арда Туран завершил карьеру игрока, сообщает Fanatik.

35-летний футболист получит должность в спортивном департаменте стамбульского "Галатасарая".

В составе сборной Турции Туран становился серебряным призером Средиземноморских игр (2005) и бронзовым призером чемпионата Европы (2008).

За главную команду страны он провел 100 матчей и забил 16 голов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на основного хавбека "Ювентуса". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жоаозиньо получил статус свободного агента

Жоаозиньо получил статус свободного агента

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов