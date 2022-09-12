Арда Туран завершил карьеру футболиста

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Арда Туран завершил карьеру футболиста

Фото: твиттер Арды Турана/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Турции Арда Туран объявил о завершении карьеры футболиста.

"Это было непросто, но красиво", — написал Туран в своей социальной сети.

35-летний Туран выступал за "Галатасарай", "Манисаспор", "Атлетико", "Барселону", "Истанбул Башакшехир" и вновь "Галатасарай". За сборную Турции сыграл 100 матчей и отдал 16 голов. 3-кратный чемпион Испании, чемпион Турции, 4-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Турции, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Турции, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА.

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