Араухо прокомментировал новый контракт с "Барселоной"
Фото: твиттер Араухо\Автор неизвестен
Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо прокомментировал продление своего контракта до 2026 года.
"Для меня большая радость, что я смогу остаться здесь еще на долгие годы. Мне нравится работать здесь, и я благодарю Бога за то, что он дал мне эту возможность, я также хочу поблагодарить свою семью, клуб и своих коллег, потому что благодаря им все идет хорошо.
Сыграть в 75 матчах и оставаться в "Барсе" - большая честь для меня, и я надеюсь, что смогу выполнять свою работу на полную катушку еще много лет.
Я надеюсь выиграть много титулов, чтобы сделать людей счастливыми и вернуть их любовь", - сказал уругваец.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14