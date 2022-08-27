Антони устроил скандал в "Аяксе" после отказа продать его в "МЮ"

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Антони устроил скандал в "Аяксе" после отказа продать его в "МЮ"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

Полузащитник "Аякса" Антони заявил о том, что не хочет играть за свой клуб.

Как известно, нидерландский клуб вчера не принял предложение в 90 миллионов евро от "Манчестер Юнайтед".

"Я не прошу "Аякс" просто отпустить меня. Я прошу продать меня по рекордной цене за игрока Эредивизи. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду.

В феврале этого года мои агенты прибыли в Амстердам и сообщили "Аяксу" о желании покинуть клуб и принять новый вызов. Мы дали понять, что будут заинтересованные клубы, а вместе с этим и хорошие предложения. 

В течение трансферного окна встречи продолжались, и я получил предложение от "Аякса" о продлении контракта. Но я еще раз ясно дал понять, что хочу уйти", – сказал Антони в интервью Фабрицио Романо. 

В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Аякс" три матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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