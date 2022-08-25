Антони точно перейдет в "МЮ": футболист ищет дом в Манчестере

Фото: твиттер Антони\Автор неизвестен

Вингер "Аякса" Антони уже окончательно решил, что новый сезон проведет в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям De Telegraaf, игрок сборной Бразилии обратился к руководству амстердамской команды с просьбой прийти к соглашению в ближайшие двое суток.

Футболист не сомневается в том, что сделка будет экономически выгодна и ему самому, и чемпионам Нидерландов.

В то же время представители бразильца уже несколько дней ищут ему жилье в Манчестере.

Напомним, что "МЮ" был готов заплатить за Антони 94 млн евро.

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