Антони перестал ходить на тренировки "Аякса", он хочет перейти в "МЮ"

Теги антониаяксманчестер юнайтед

Антони перестал ходить на тренировки "Аякса", он хочет перейти в "МЮ"

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

Атакующий хавбек "Аякса" Антони пропустил вторую тренировку команды подряд.

По данным издания 90min, футболист намерен перейти в "Манчестер Юнайтед" и всем своим видом показывает это.

Как известно, недавно "Аякс" отказался продавать футболиста за сумму около € 81,5 млн. В клубе хотят выручить минимум € 93,5 млн.

В прошлом сезоне Антони принял участие в 33 встречах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами. 

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