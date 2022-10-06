Антони переехал в бывший дом Погба и рассказал, что поменяет в первую очередь

Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антони переехал в дом бывшего хавбека манкунианцев Поля Погба. По словам бразильца, он собирается поменять бильярдный стол, на котором нанесены инициалы француза "РР".

"Это был дом Поля Погба. Я собираюсь поменять вот это (Антони указал на бильярдный стол. - Прим. Dailysports). Я хочу, чтобы здесь было написано AS (Антони Сантос. - Прим. Dailysports). Этот стол не останется в доме", - приводит слова Антони ESPN.

В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и забил два гола.

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