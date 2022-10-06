Антони переехал в бывший дом Погба и рассказал, что поменяет в первую очередь
Фото: твиттер Антони/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Антони переехал в дом бывшего хавбека манкунианцев Поля Погба. По словам бразильца, он собирается поменять бильярдный стол, на котором нанесены инициалы француза "РР".
"Это был дом Поля Погба. Я собираюсь поменять вот это (Антони указал на бильярдный стол. - Прим. Dailysports). Я хочу, чтобы здесь было написано AS (Антони Сантос. - Прим. Dailysports). Этот стол не останется в доме", - приводит слова Антони ESPN.
В нынешнем сезоне 22-летний Антони провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и забил два гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18