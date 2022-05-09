Антон Миранчук хочет вновь воссоединиться с братом

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Антон Миранчук хочет вновь воссоединиться с братом

Фото: твиттер Миранчука\Автор неизвестен

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что хотел бы вновь сыграть в одной команде со своим братом Алексеем, который сейчас выступает в составе "Аталанты".

"Брат планирует остаться в Европе. Он хочет этого. Возвращение в РПЛ? Мне сложно говорить за него, надо в паузу будет подробнее с ним обсудить.

Моя мечта сыграть в Европе жива, но сейчас стало сложнее. Вообще я мечтаю сыграть с братом в одной команде. У нас здорово получалось в "Локомотиве", - сказал Антон.

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