Ансальди стал одноклубником Буффона

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Ансальди стал одноклубником Буффона

Фото: сайт "Пармы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Пармы" на официальном сайте объявила о переходе аргентинского защитника "Торино" Кристиана Ансальди.

Футболист достался пармскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2023 года.

35-летний Ансальди выступал за "Торино" с 2017 года. Всего он провел за клуб 135 матчей, забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу. Ранее играл за "Ньюэллз Олд Бойз", "Рубин", "Зенит", "Атлетико", "Дженоа" и "Интер". За сборную Аргентины сыграл пять матчей и забил один гол.

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