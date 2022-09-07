Анри сделал выбор между Холандом и Мбаппе

Фото: твиттер Тьерри Анри/Автор неизвестен

Бывший футболисты "Барселоны" Тьерри Анри сделал выбор между нападающими ПСЖ Килианом Мбаппе и "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

"Мбаппе может создавать моменты и забивать голы. Холанд ничего не создает, он только завершает атаки. Мбаппе может сыграть как справа, так слева и в центре. Холанд же играет только в центре. При этом он является отличным футболистом, и с ним "Манчестер Сити" может выиграть Лигу чемпионов. Но пока что мой голос, как и раньше, принадлежит Мбаппе", - приводит слова Анри RMC Sport.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел 8 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 23-летнего Мбаппе 9 забитых мячей в 6 поединках.

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