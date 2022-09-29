Анри рассказал, почему ВАР убивает современный футбол

Фото: твиттер Тьерри Анри/Автор неизвестен

Легенда сборной Франции и лондонского "Арсенала" Тьерри Анри считает, что ВАР не несет никакой пользы футболу.

По словам французского экс-футболиста, внедрение данной системы отразилось на ходе матчей.

"Забив гол, ты даже не знаешь, стоит ли праздновать. Можно прыгнуть? Можно порадоваться? Или праздновать не стоит? ВАР убивает радость от игры", – сказал он.

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