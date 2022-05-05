Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"

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Анри назвал двух фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: твиттер Тьерри Анри/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри выразил мнение, что фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" являются нападающий "Реала" Карим Бензема и форвард "Ливерпуля" Садио Мане.

"Бензема и Мане - фавориты в борьбе за "Золотой мяч". Это добавит значимости финалу Лигу чемпионов, сделает этот матч еще более важным. Я считаю, что Карим опережает Садио, но если "Ливерпуль" выиграет финал, а также сделает квадрупл, то позиции Мане усилятся. Впрочем, я болею за Бензема", - приводит слова Анри CBS Sports.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за "Реал" 43 матча во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 14 результативных передач. На счету 30-летнего Мане 20 забитых мячей и три голевые передачи в 45 поединках за "Ливерпуль".

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