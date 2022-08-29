Английские топ-клубы отказались от де Йонга

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Английские топ-клубы отказались от де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг, скорее всего, не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" больше не собираются вести переговоры по трансферу игрока. Также сообщалось об интересе к хавбеку со стороны "Ливерпуля", но данная информация не подтвердилась. 

В нынешнем сезоне 25-летнийде Йонг провел за "Барселону" три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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