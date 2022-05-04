Английские клубы могут отказаться от выкупа Коутиньо

Фото: твиттер Филиппе Коутиньою/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за "Астон Виллу", летом может вернуться в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, бирмингемский клуб сомневается насчет выкупа трансфера игрока, так как в последних шести матчах он не сделал ни одного результативного действия. Также в покупке игрока выражает сомнения "Ньюкасл". "Барселона" готова продать бразильца за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Коутиньо провел за "Астон Виллу" 14 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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