Англия вышла в финал юношеского чемпионата Европы

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Англия вышла в финал юношеского чемпионата Европы

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

В матче 1/2 финала юношеского чемпионата Европы (U19) сборная Англии обыграла сборную Италии и пробилась в финал.

Победу англичанам принесли голы Алекса Скотта и Джарелла Куансы. У итальянцев отличился Фабио Миретти.

Англия - Италия - 2:1 (0:1)
Голы: Миретти, 11 (с пенальти) - 0:1, Скотт, 58 - 1:1, Куанса, 82 - 2:1

Англия: Кокс, Дойл, Эдвардс, Куанса, Нортон-Каффи (Ойегоке, 56), Вейл, Чуквуэмека, Ирогбунам (Скотт, 56), Рэмзи (Байно-Гиттенс, 57, Чемберс, 83), Девайн, Скарлетт (Джеббисон, 87).

Италия: Депланш, Коппола, Гиларди, Турриккья (Вольпато, 63), Джоване (Фонтанароза, 73), Казадей, Фатиканти (Фаццини, 90), Миретти, Амброзино (Мулацци, 63), Насти.

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