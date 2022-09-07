Англия теряет основного вратаря перед матчами с Италией и Германией

Фото: твиттер Джордана Пикфорда/Автор неизвестен

Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение бедра. Травму он получил в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (0:0). Сроки восстановления голкипера составят около месяца. В связи с этим он будет вынужден пропустить матчи сборной Англии против Италии (23 сентября) и Германии (26 сентября) в Лиге наций.

28-летний Пикфорд выступает за сборную Англии с 2017 года. Всего он провел за национальную команду 45 матчей и пропустил 34 гола.

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