Англия стала чемпионом Европы U-19

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Англия стала чемпионом Европы U-19

Фото: сайт УЕФА/Автор неизвестен

В Трнаве состоялся финальный матч молодёжного чемпионата Европы (игроки не старше 19 лет), в котором сыграли команды Израиля и Англии.

Со счетом 3:1 в дополнительное время победили англичане. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В составе которых забили Каллум Дойл, Карни Чуквуэмка и Аарон Рэмси.

Таким образом, Англия в рекордный 12-й раз выиграла турнир. 

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