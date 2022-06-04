Англия сенсационно проиграла Венгрии в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен
В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Венгрии на своем поле обыграла национальную команду Англии со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Доминик Собослаи.
Венгрия – Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Собослаи, 66 (с пенальти) - 1:0
Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Ланг, Салаи, Надь (Вечеи, 88), Шаллаи (Кляйнхайслер, 71), Надь (Стайлз, 82), Собослаи (Фиола, 82), Шафер, Салаи (Адам, 88).
Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд (Джеймс, 62), Уокер (Стоунз, 62), Коуди (Филлипс, 79), Магуайр, Джастин (Сака, 46), Райс, Беллингем, Маунт (Грилиш, 62), Кейн, Боуэн.
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