Англия сенсационно проиграла Венгрии в Лиге наций

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Англия сенсационно проиграла Венгрии в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Венгрии на своем поле обыграла национальную команду Англии со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Доминик Собослаи.

Венгрия – Англия - 1:0 (0:0)
Гол: Собослаи, 66 (с пенальти) - 1:0

Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Ланг, Салаи, Надь (Вечеи, 88), Шаллаи (Кляйнхайслер, 71), Надь (Стайлз, 82), Собослаи (Фиола, 82), Шафер, Салаи (Адам, 88).

Англия: Пикфорд, Александер-Арнолд (Джеймс, 62), Уокер (Стоунз, 62), Коуди (Филлипс, 79), Магуайр, Джастин (Сака, 46), Райс, Беллингем, Маунт (Грилиш, 62), Кейн, Боуэн.

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