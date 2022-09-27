Англия показала худшую серию матчей с 1993 года

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Англия показала худшую серию матчей с 1993 года

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

Сборная Англии вчера вечером не смогла обыграть команду Германии в шестом туре Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:3.

Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта не могут выиграть в шести матчах подряд.

Это худшая серия английской команды с 1993 года.

  • Последние результаты англичан:
  • Венгрия – Англия – 1:0;
  • Германия – Англия – 1:1;
  • Англия – Италия – 0:0;
  • Англия – Венгрия – 0:4;
  • Италия – Англия – 1:0;
  • Англия – Германия – 3:3.

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