Англия и Германия сыграли феерическую ничью в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборные Англии и Германии сыграли вничью со счетом 3:3.
У хозяев голы забивали Люк Шоу, Мэйсон Маунт и Харри Кейн. В составе немцев дубль сделал Кай Хавертц, еще один гол на счету Илкая Гюндогана.
Германия, набрав семь очков, заняла третье место в группе 3 Лиги А. Англия с тремя очками финишировала на 4-м месте и вылетела в Лигу В.
Англия – Германия - 3:3 (0:0)
Голы: Гюндоган, 52 (с пенальти) - 0:1, Хавертц, 67 - 0:2, Шоу, 71 - 1:2, Маунт, 75 - 2:2, Кейн, 83 (с пенальти) - 3:2, Хавертц, 87 - 3:3
Англия: Поуп, Джеймс, Магуайр, Стоунз (Уокер, 37), Дайер, Шоу, Райс, Фоден (Сака, 66), Беллингем, Кейн, Стерлинг (Маунт, 66).
Германия: тер Штеген, Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум (Гозенс, 68), Гюндоган, Хофманн (Вернер, 46), Киммих, Хавертц, Сане (Гнабри, 68), Мусиала (Мюллер, 79).
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