Андронов ярко сравнил Кокорина и Чалова

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Андронов ярко сравнил Кокорина и Чалова

Фото: твиттер Алексея Андронова/Автор неизвестен

Известный журналист, комментатор и блогер Алексей Андронов сравнил нападающих "Базеля" Федора Чалова и "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Чалов забил в товарняке за "Базель". Думаю, это и есть его реальный уровень компетенции. Надо оставаться. И ничего зазорного в этом нет. Хуже быть Кокориным в "Фиорентине", чем Федей в "Базеле", – написал Андронов в своем телеграм-канале.

В минувшем сезоне 24-летний Чалов провел за "Базель" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. 31-летний Кокорин принял участие в семи поединках за "Фиорентину", не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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