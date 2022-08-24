"Андорра" Пике нацелилась на таланта "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Ганнибала Межбри/Автор неизвестен

ФК "Андорра", принадлежащая защитнику "Барселоны" Жерару Пике, проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Туниса Ганнибалу Межбри, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, андоррский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2025 года с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро.

19-летний Межбри выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2019 года. Всего он провел за клуб три матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. За сборную Туниса сыграл 16 матчей.

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